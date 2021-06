Deltavarianten påvist fleire stader

innenriks

Ifølgje Folkehelseinstituttets siste vekerapport har talet på stadfesta tilfelle med deltavarianten, også kjent som den indiske varianten, auka frå 50 tilfelle i veke 21 til 139 tilfelle til og med veke 23 (førre veke).

Denne veka er varianten òg oppdaga i Bærum kommune, Agder fylke og tidlegare Vestfold fylke.

Det er ikkje kjent kvar i Agder virusvarianten er påvist, men fylkeslege i Agder, Anne-Sofie Syvertsen, seier til Fædrelandsvennen at det er sannsynleg at deltavarianten òg vil få fotfeste i fylket.

Ifølgje Asker og Bærum Budstikke fekk éin person i Bærum påvist virusvarianten måndag. Kommunen veit framleis ikkje korleis mannen har vorte smitta. Her er ytterlegare ein person ved arbeidsplassen til mannen er smitta, men det er ikkje sikkert at desse to tilfella heng saman – eller om det dreier seg om deltavarianten i det andre tilfellet.

I starten av denne veka vart det kjent at deltaviruset òg er oppdaga i nabokommunane Tønsberg og Færder. Her har koronareglane vorte stramma inn i etterkant.

Ifølgje FHI gir deltavarianten meir alvorleg sjukdom enn alfavarianten og smittar lettare.

