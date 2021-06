Dagpendlarar kan bruke den gamle Svinesundsbrua når dei skal krysse grensa

innenriks

Endringa trer i kraft 17. juni klokka 12.

– Det nærmar seg sommarferie, og allereie no ser vi at det er køar på grensa. Dette går først og fremst utover transportørar og dagpendlarar. Derfor har eg bestemt at dagpendlarar som bur i Sverige skal få bruke den gamle Svinesundsbrua når dei pendlar til Noreg, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding.

Dagpendlarane må ved innreise vise fram dokumentasjon på at vedkommande er busett i Sverige eller Finland, stadfesting frå norsk arbeidsgivar på at vedkommande dagpendlar og attest som viser negativ test for koronaviruset teke dei siste sju døgna før dei kjem til Noreg. Testen må vere teken i Noreg, Sverige eller Finland.