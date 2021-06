Trojan Shield-sikta likevel fengsla i Vestfold

innenriks

Tingretten i Vestfold meinte mellom anna at bevisa frå FBI ikkje heldt, og at det derfor ikkje var nok til å varetektsfengsle to menn frå Porsgrunn og Tønsberg då politiet bad om fengsling i saka torsdag førre veke.

Påtalemakta anka avslaget, og lagmannsretten opplyser til NRK at Kripos no gjer meir bakgrunnsmateriale tilgjengeleg. Det er med på å endre saka. Begge mennene, som er sikta for grov narkotikakriminalitet, blir sitjande fengsla til 23. juni.

Totalt ni personar er arresterte i Noreg som følgje av den internasjonale politioperasjonen, medan over 800 er arresterte globalt.

Operasjon Trojan Shield blir omtalt som ein av dei største internasjonale politiaksjonane nokosinne. Amerikanske FBI dreiv den krypterte kommunikasjonsplattforma Anom i all løyndom sidan 2018 og tiltrekte seg 11.000 brukarar som for det meste var kriminelle.

