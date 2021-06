Svak oppgang på Oslo Børs

innenriks

Blant dei mest omsette aksjane fall Kahoot nesten 5 prosent, medan Equinor og Hydro fall i underkant av 2 prosent. Scatec og Yara var blant vinnarane på mest omsett-lista, med oppgang på høvesvis 4,06 prosent og 1,46 prosent.

Magnora utmerkjer seg som ein av dei store taparane i dag, og fall 14,88 prosent. Det skjer etter at Kistefoss selde heile behaldninga si, i underkant av 5,6 millionar aksjar, i selskapet for 18 kroner per stykk. Det skriv E24.

Oljeprisen steig onsdag med 0,70 prosent til 74,51 dollar fatet.

Elles i Europa var det òg stort sett flatt. FTSE 100-indeksen i London steig 0,26 prosent, CAC 40 i Paris steig 0,11 prosent, medan DAX-indeksen i Frankfurt fall 0,09 prosent.

