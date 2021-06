Sjukehusstreiken blir avslutta – Unio og Spekter samde om frivillig lønnsnemnd

innenriks

Forhandlingsleiar for Unio, Lill Sverresdatter Larsen, seier dei kom til avgjerda etter truslar om ny tvungen lønnsnemnd.

– Då bestemde vi oss for heller å be om ei frivillig nemnd. Det gir oss fleire moglegheiter, seier Larsen.

Unios medlemmer som har vore i streik, går no tilbake på jobb så snart det er praktisk mogleg, melder Spekter.

– Eg er fornøgd med at Unio og Spekter etter opne og tillitsfulle forhandlingar vart samde om denne løysinga. Unios medlemmer representerer svært viktig kompetanse både no og i åra framover, seier administrerande direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.

Arbeidsdepartementet melder at dei seint tysdag kveld fekk eit varsel frå Statens helsetilsyn om at det ville oppstå fare for liv og helse frå klokka 16 onsdag ettermiddag. Partane vart informerte om dette på eit uformelt møte onsdag morgon.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er fornøgd med at partane då bestemde seg for frivillig lønnsnemnd:

– Det er partane som er ansvarlege for å finne ei løysing på arbeidskonfliktar. Derfor er det bra at dei har komme fram til ei frivillig løysing, seier Isaksen.

(©NPK)