Raudt ventar at Borgen vil peike på Johansen som ny byrådsleiar

Raymond Johansen (Ap) gjer det i så fall vel vitande om at fleirtalet i bystyret ikkje har tillit til Berg, sa Evenrud til pressa om eit scenario der Johansen igjen blir utpeika som byrådsleiar.

Ordførar Marianne Borgen (SV) vil torsdag møte alle gruppeleiarane i bystyret for å vurdere moglegheitene for eit nytt byråd. Det parlamentariske grunnlaget og samansetninga i bystyret er framleis det same.

Heile byrådet trekte seg onsdag etter at eit mistillitsvedtak mot Berg fekk fleirtal.

Bystyret meiner at Berg har brote informasjonsplikta i saka om milliardsprekken i Oslos nye vassforsyning.

