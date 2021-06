Professorar usamde i at ein droppar munnbind

innenriks

Fleire fagpersonar er kritiske til at det ikkje lenger er eit nasjonalt munnbind-påbod i Noreg. Opphevinga av påbodet har ført til at ei rekkje kommunar har byrja å droppe påbod om munnbindbruk.

Likevel ber fleire fagpersonar folk om å halde på munnbindet, skriv VG.

– Munnbind er eit kjempeviktig tiltak for vern. Enkelte spreier mykje virus, andre lite, men vi veit ikkje kven, seier professor emeritus i sosialmedisin Steinar Westin.

Han peikar på at smitteoverføringa av koronaviruset ikkje berre skjer gjennom dropesmitte, men også såkalla aerosolar (ørsmå partiklar) – og då blir munnbindet viktig. Det gjeld spesielt den indiske deltavarianten, som det har vore fleire tilfelle av i Noreg den siste tida.

Han får støtte frå professor Anne Spurkland. Ho meiner òg at dei som er vaksinerte, bør bruke munnbind, og at det er eit lite inngripande tiltak.

– Vaksinerte er rimeleg godt verna mot å bli smitta og alvorleg sjuke, men det er ingen garanti for at viruset ikkje kan komme innom kroppen og hoppe vidare til neste person. Derfor bør sjølv dei som er vaksinerte akseptere at ein framleis bruker munnbind, meiner ho.

– Bruk av munnbind er eitt av dei viktigaste verkemidla for å kontrollere spreiinga av viruset, meiner professor i mikrobiologi og infeksjonsførebygging, Jörn Klein.

– Unødvendig mange har vorte utsett for smitte på grunn av ein ugrunna motstand til munnbind i helsevesenet, seier han.

(©NPK)