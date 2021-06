Politiet set krisestab for å løyse flaskehals på grensa

innenriks

Sidan regjeringa opna for at fullvaksinerte kunne reise til Sverige, har timelange køar prega grensene ved innreise. Problema har vorte så store at Aust politidistrikt har sett krisestab for å finne ei løysing på situasjonen, melder TV 2.

Dei siste dagane har reisande måtta vente i opptil fem timar før dei har fått reise tilbake inn i Noreg. Dette vil styresmaktene prøve å finne ei løysing på.

– Det er først og fremst transportørar og pendlarar som får problem. Dei som er på handletur, må rekne med å vente, seier justisminister Monica Mæland (H) til NRK.

Frå og med fredag førre veke opna regjeringa for at fullvaksinerte og personar som har gjennomgått koronasjukdom dei siste seks månadene, ikkje lenger treng å vere i innreisekarantene etter å ha vore i utlandet.

Ved framkomst til Noreg må dei likevel ha fylt ut eit innreiseskjema, dei må kunne vise fram eit norsk koronasertifikat som viser at dei oppfyller kriteria for å få fritak frå innreisekarantene, og dei må testast for koronavirus.

Ved grensa på Svinesund onsdag sa politidirektør Benedicte Bjørnland at grensepasseringa kunne gått meir effektivt viss folk var flinkare til å komme førebudd. Ei av årsakene til køane er at folk ikkje har fylt ut innreiseskjemaet på førehand.

Samtidig innrømmer ho at politiressursane på grensa ikkje står i forhold til trafikken.

– Eg opplever at Aust politidistrikt gjer ein svært samvitsfull og profesjonell jobb etter forholda, men dei har logistiske utfordringar, seier Bjørnland.

