Oslos ordførar: – Ein trist situasjon

innenriks

– Dette er ein trist situasjon, sa Borgen til pressa etter at det var klart at eit fleirtal i Oslo bystyre erklærte mistillit til miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Som konsekvens erklærte byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) at heile byrådet går av.

– Det er ein alvorleg situasjon for hovudstaden. Og det er uheldig med ein slik situasjon midt i ein pandemi, seier Borgen.

Torsdag vil ho ha samtalar med alle dei elleve gruppeleiarane om vegen vidare.

– Det er stor interesse for at vi raskt finn ei løysing på vegen vidare, seier Borgen, som onsdag ikkje ville seie kven ho vil peike ut for å danne eit nytt byråd.

– Det kjem an på signala eg får frå gruppeleiarane i morgon, seier ho.

Fram til eit nytt byråd er på plass, held det gamle byrådet fram som eit forretningsministerium. Det finst inga endeleg grense for kor lenge dette kan sitje.

Men i og med at det er raudgrønt fleirtal i bystyret, taler mykje for at Raymond Johansen igjen vil få oppdraget med å danne eit nytt byråd.

Johansen sjølv gjorde det onsdag klart at han har som ambisjon å danne eit nytt byråd med Arbeidarpartiet, SV og MDG.

(©NPK)