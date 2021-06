innenriks

Det er klart etter at eit mistillitsvotum mot byråd Lan Marie Berg (MDG) onsdag førte til at heile byrådet gjekk av.

– Kommunelova pålegg meg eit heilt spesielt ansvar no for å sjå til at vi kan få eit nytt byråd, og at det kjem på plass så snart det er mogleg, sa Borgen til bystyret etter voteringa.

– Så eg vil allereie i morgon invitere alle gruppeleiarane i bystyret, éin etter éin, for å drøfte med dei kva for eit parlamentarisk grunnlag som no er i bystyret.

