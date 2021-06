Oslo: – Forretningsministerium kan handtere pandemien

innenriks

– Pandemihandteringa vil ikkje bli påverka av dette. Eit forretningsministerium kan handtere det, forsikrar Hanne Gjørtz, kommunikasjonssjef ved kontoret til byrådsleiaren.

Ho viser til at byrådet onsdag morgon fastsette ei ny koronaforskrift som gjeld til og med 4. juli.

– Dersom smittetala held fram med å vere låge, opphøyrer endå fleire restriksjonar automatisk frå den datoen. Det betyr at dette er godt kontrollert. Det er det òg dersom situasjonen endrar seg, seier ho.

Gjørtz legg til at forretningsministeriet vil halde fram med å få faglege råd på same måte som før, og at den løpande dialogen med bystyret gjennom forretningsutvalet vil bli vidareført. Dette blir ikkje endra på grunn av den politiske krisa som no har oppstått.

– Byrådet gjer det som trengst for å sikre ei trygg styring av Oslo, seier Gjørtz.

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) kunngjorde onsdag at det raudgrøne byrådet går av etter at bystyret vedtok mistillit mot byråd Lan Marie Berg (MDG).

Byrådet held no fram som eit forretningsministerium inntil eit nytt byråd er på plass.

