Merkbart færre tjuveri under pandemien

Statistisk sentralbyrås oversikt over melde lovbrot viser at det vart registrert 300.600 lovbrot i fjor. Det er 3 prosent færre enn året før, men det viser seg at det er særleg innan enkelte typar lovbrot at nedgangen er stor.

– Det er ein vesentleg reduksjon i tjuveri frå personar som driv den totale nedgangen i tjuverimeldingane i 2020. Dette må sjåast i samanheng med at befolkninga i mindre grad har bevega og opphalde seg i det offentlege rommet, skriv SSB i statistikken.

I alt var nedgangen i slik kriminalitet på 38 prosent. Også for tjuveri frå butikk var det ein merkbar nedgang på 13 prosent.

