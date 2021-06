Lan Marie Berg ser bort frå å sitje i nytt byråd

innenriks

Like etter at det vart klart at heile byrådet i Oslo må gå av som følgje av mistillit mot miljøbyråden, møtte ho pressa.

Berg slo fast at det ikkje er aktuelt for henne å sitje i eit nytt raudgrønt byråd.

– Det er ikkje nokon løyndom at eg hadde planlagt å gå av som byråd etter sommaren for å vinne valet og sikre ei stor grøn gruppe for Stortinget, seier ho.

Ho seier det derfor var naturleg å avklare dette no i kjølvatnet av dramaet i bystyret.

– Eg hadde planlagt å forlate Oslo-politikken og søkje permisjon om ein månads tid uansett, seier Berg.

Ho seier ho ikkje har vore underlagt noko press frå byrådsleiar Raymond Johansen om å trekke seg og svarer nei på spørsmål om Johansen meinte det var umogleg at ho kunne sitje i eit nytt byråd.

Ho slår fast at MDG ønskjer eit nytt byrådssamarbeid med Ap og SV, då utan henne. Samtidig kritiserer ho Raudt for å ha støtta mistillitsforslaget.

– Eg har ikkje skubba byrådet framfor meg. Det eg er overraska over, er at Raudt går saman med høgresida og støttar eit grunnlaust mistillitsforslag. Byrådet har òg stått bak arbeidet som er gjort i denne saka, seier Berg.

Bystyret meiner at Berg har brote informasjonsplikta i saka om milliardsprekken i Oslos nye vassforsyning.