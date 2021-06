Forsvarar la ned påstand om frifinning for nødverje etter drap i Prinsdal

innenriks

Advokat Morten Furuholmen sa i Oslo tingrett onsdag at det ikkje var noko som talte for at klienten hans hadde drepe Halil Kara i Prinsdal i fjor med vilje. Han bad retten ta omsyn til at det var betydeleg med tvil i saka og la ned påstand om at 21-åringen måtte frifinnast fordi han var i nødverje. Vidare bad han retten om å endre punktet om forsettleg drap i tiltalen til aktlaust drap.

– Han erkjenner å ha vore på staden. Han har forsvart seg mot eit angrep på staden. Bevisbyrda er ikkje oppfylt, då må ein frifinne, sa advokat Furuholmen i prosedyren sin i Oslo tingrett.

Tysdag la aktor i saka, statsadvokat Irlin Irgens, ned påstand om 14 års fengsel for mannen. Ho kalla drapet på Kara den 10. januar i fjor som eit bakhaldsangrep som bar preg av å vere ei avretting som skjedde like etter at tiltalte og tre venner hadde ete på Prinsdal Grill sør i Oslo.

21-åringen nektar straffskuld for drap fordi han hevdar han ikkje visste at våpenet som vart fyrt av, var lada med skarp ammunisjon. Han har i forklaringa si hevda at han ville bruke våpenet for å skremme bort Kara, slik at han kunne konfrontere ein av kameratane hans.

For dei to andre tiltalte, ein medhjelpar som var med 21-åringen då skotet fall, og ein 22-åring som kom køyrande med pistolen som vart brukt, har aktor lagt ned påstand om 8 og 14 års fengsel. Då advokat John Christian Elden prosederte for den første onsdagen, la òg han ned påstand om frifinning, alternativt at retten domfelte han for medverknad til truslar og ikkje medverknad til drap som i tiltalen.

