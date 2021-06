Byrådet i Oslo går av

innenriks

Det er klart etter ei dramatisk votering i bystyret onsdag ettermiddag.

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) stilte kabinettsspørsmål i saka og gjorde det klart at mistillit mot Berg ville bety avgangen til heile byrådet.

Då mistillitsvotumet var eit faktum, fekk han ordet på nytt.

– Eg konstaterer at det er eit fleirtal i bystyret som no har uttrykt mistillit mot byråd Lan Marie Berg. Eg trekkjer då den konklusjonen at byrådet går av, sa han.

Byrådet blir no sitjande som eit reint forretningsministerium fram til eit nytt byråd er på plass.

Milliardsprekk

Bakgrunnen for mistillitsforslaget er milliardsprekken for Oslos nye reservevassløysing. Sidan prosjektet vart vedteke, har kostnadene auka med over 5 milliardar kroner.

Berg vart kjent med dette i desember i fjor, men lét vere å informere bystyret. Dei vart først varsla om overskridingane då eit revidert budsjett vart lagt fram 20. mai i år.

– Det er sterkt kritikkverdig, sa Camilla Wilhelmsen frå Frp.

Det var nettopp Frp som fremja mistillitsforslaget mot Berg.

Forslaget fekk fleirtal då også FNB, Høgre, KrF, Venstre, Sp og Raudt stemde for.

Strid om informasjonsplikt

Berg har sjølv stått fast på at ho ikkje kunne gi bystyret korrekt informasjon før alle steinar var snudde og etter at alle utrekningane og vurderingane til vatn- og avløpsetaten var kvalitetssikra av nokon utanfor kommunen.

– Etter mi meining var det i utgangspunktet ei riktig tilnærming frå byråden at informasjon om endringar i kostnadsestimatet burde bli gitt når den er kvalitetssikra, sa Johansen då bystyret behandla saka.

– Konklusjonen min er at eg har full tillit til Lan Marie Berg, sa han.

Sonderingar

– Kommunelova pålegg meg eit heilt spesielt ansvar no for å sjå til at vi kan få eit nytt byråd, og at det kjem på plass så snart det er mogleg, sa Borgen til bystyret då avgangen til byrådet var eit faktum.

– Så eg vil allereie i morgon invitere alle gruppeleiarane i bystyret, éin etter éin, for å drøfte med dei kva for eit parlamentarisk grunnlag som no er i bystyret, og korleis vi saman kan sjå korleis vi kan løyse den situasjonen som no har oppstått.