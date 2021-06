14 nye smittetilfelle i Midtre Gauldal

innenriks

Til Trønderbladet seier ordførar Sivert Moen at tilfella er, etter det dei veit, knytte til Norsk Kylling.

– Det blir nok endå fleire i karantene enn vi har hatt, seier Moen.

Ifølgje avisa var det tysdag 111 nærkontaktar i karantene.

Midtre Gauldal kommune opplyser at smittesporarane slit med å få oversikt over nærkontaktar til personar som jobbar for Norsk Kylling.

– Det kan vere utfordrande å skaffe oversikt over nærkontaktar mellom mellombelse arbeidarar frå ulike land, og som ikkje kjenner namnet på kvarandre, skriv kommunen på nettsidene sine.

– Smittesporingsteamet har vorte utvida. No gjeld det å unngå at dette spreier seg i kommunen, seier ordføraren til avisa.

Den siste veka er det registrert 18 smitta i Midtre Gauldal kommune.

(©NPK)