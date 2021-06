Telenor åtvarar om avansert mobilsvindel

innenriks

– Dette er årets svindelstorm, og eg kan ikkje hugse at vi har opplevd eit angrep retta mot kundane av så stort omfang og som er like sofistikert, seier tryggingsrådgivar Torbjørn Busch i Telenor i ei pressemelding.

Det handlar om programvara Flubot, som svindlarar får installert på folks mobiltelefonar ved hjelp av slue triks. Det er ein del av eit tilsynelatande internasjonalt angrep, ifølgje Telenor.

Folk får SMS-ar og liknande om at ein pakke er på veg, at TV-en må kalibrerast eller tilsvarande førespurnader. Meldingane inneheld ei lenkje som ein skal bli lurt til å trykkje på.

– Då er risikoen stor for at du lastar ned Flubot eller kjem til ei side som er kontrollert av svindlarane. I verste fall får svindlarane kontroll over nettbanken din eller tilgang til sensitive personopplysningar dei kan nytte for å lure andre, åtvarar Busch.

På det verste har Telenor stansa opptil 30.000 tekstmeldingar i timen frå å nå kundane sine. Busch ber folk om å ikkje klikke på ukjende lenkjer eller laste ned ukjent innhald på mobilen.

– Skal du laste ned ein app, så gjer det berre frå offisielle app-butikkar som Appstore og Google play, seier han.

(©NPK)