Store lettingar i koronarestriksjonane i Oslo

– Ikkje alle avgrensingar blir fjerna over natta, men i hovudsak vil det vere dei same reglane som det er nasjonalt, sa byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) på ein pressekonferanse tysdag.

Johansen nytta høvet til å skryte av befolkninga i hovudstaden.

– Oslo-folk har teke ansvar og har teke vare på kvarandre. Dei har spelt ei stor rolle i at vi har behalde kontrollen på nasjonalt nivå. No kan vi byrje å venje oss til tanken om at denne unntakstilstanden går mot slutten, sa byrådsleiaren.

Munnbind og tometeren blir fjerna

Det er ikkje lenger påbode med munnbind i butikkar i Oslo, medan kravet i kollektivtransport og taxiar blir vidareført. I staden for to meters avstand er det no einmeteren som gjeld.

Ei rekkje andre lokale restriksjonar blir fjerna. Det gjeld mellom anna forbodet mot fleire enn ti personar i private heimar og talet på avgrensingar for butikkar, kjøpesenter, treningssenter, symjehallar og liknande stadar.

Arrangement innandørs kan ta imot 200 gjester på faste sitjeplassar, eller 50 gjester utan sitjeplass.

Utandørs er det lov med 600 personar med faste plassar fordelt på tre grupper. Utan faste plassar er 200 personar grensa.

Framleis russebuss-forbod

Blant restriksjonane som blir vidareførte, er forbodet mot russebuss og påbod om heimekontor. Begge blir vidareført til og med 4. juli.

Skjenkestoppen til midnatt gjeld fram til same dato, uavhengig om denne regelen blir fjerna nasjonalt.

Nedgang i smitten

Smittetala i Oslo har lege stabilt lågt den siste tida. Dei tre siste dagane er det registrert høvesvis 18, 19, 12 og 27 nye covid-19-tilfelle.

Ser ein på tala for sist veke, peikar pila kraftig ned. Sist veke vart det registrert 292 nye smitta i Oslo. Det er ein solid nedgang samanlikna med veka før, då talet var 596.

Vi må tilbake til veke 40 i fjor sist veketalet var så lågt i Oslo.