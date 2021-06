Raymond Johansen: Eg har full tillit til byråd Lan Marie Berg

innenriks

Det kunngjorde Johansen på ein pressekonferanse tysdag ettermiddag.

– Eg har full tillit til byråden min Lan Marie Berg. Det er eit møte i bystyret i morgon, og eg meiner det er naturleg at den vidare debatten held fram der, seier Johansen.

Det er fleirtal for mistillitsforslaget mot Berg etter at Raudt tysdag offentleggjorde at dei vil støtte det. Johansen seier han har respekt for dette, men vil ikkje no ta stilling til kva som skjer dersom det blir fleirtal for mistillit.

– Det er ein debatt som høyrer heime i bystyret. Eg har full tillit til byråden min. Eg vil delta i den debatten, seier Johansen.

Onsdag skal bystyret behandle saka.

Bakgrunnen for saka er Oslos nye reservevassløysing. Den blir anslått å koste 17,7 milliardar kroner, noko som er 5,2 milliardar meir enn tidlegare anslått. Opposisjonen i Oslo har omtalt dette som den største budsjettsprekken i nokon norsk kommune nokosinne.