Oslofjorden gror igjen – urovekkjande utvikling

innenriks

Store ålegrasenger og sukkertareplantar, som er to av dei viktigaste naturtypane i Oslofjorden, er nedgrodd av lurv, og fleire maritime artar står no i fare for å miste habitata sine, viser ei kartlegging frå Norsk institutt for vassforsking (Niva) på oppdrag for Miljødirektoratet.

– Den nye kartlegginga er urovekkjande. Resultata viser ei tydeleg negativ utvikling i Oslofjorden. Det er derfor viktig med nye tiltak, slik at fjorden ikkje gror igjen, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Desse sjøgras- og algetypane er essensielle for marine dyr og plantar som bruker dei som gøymestad, oppvekstområde og matfat. I tillegg lagrar dei store mengder karbon og vernar strandkanten mot erosjon av bølgjer.

Ifølgje kartlegginga har 67 prosent av ålegrasengene i Oslofjorden redusert nedre vekstgrense, og 66 prosent vart funne overgrodd og tildekt av lurv. Samtidig vart det berre funne sukkertareplantar på 20 av dei nesten 800 undersøkte stadene.

Miljøutviklinga er relatert til overgjødsling og overfiske, viser rapporten. I tillegg er det funne framande marine artar i 22 prosent av ålegrasengene Niva kartla, noko som blir rekna som ein av dei største menneskeskapte truslane mot naturmangfald i verda.

Regjeringa vedtok ein handlingsplan for Oslofjorden 30. mars som skisserer ei rekkje miljøtiltak for å redusere utsleppa.

