Nordmenn gjer som kongen – vel Vestland som reisemål i sommar

– Eg håpar at vi går inn i ein sommar med brukbar norsk turisme, og at det følgjer på med litt fleire internasjonale turistar på haustparten, seier Aurland-ordførar Trygve Skjerdal (Sp) til NTB.

Tysdag formiddag står han klar på cruisekaia i Flåm for å ta imot kong Harald og dronning Sonja, som er på vestlandstur med kongeskipet.

Sjølv om dei internasjonale cruiseskipa manglar i turistbygda også i sommar, blir det venta eit innrykk av norske turistar i sommarmånadene.

Vestland er feriefavoritt

I Virke Reiselivs ferske reiseundersøking svarer sju av ti at dei planlegg sommarferie i år, og av dei som skal feriere i Noreg, oppgir 30 prosent at dei skal reise til Vestland fylke. Omtrent like mange svarar at dei skal til Viken.

47 prosent oppgir at dei skal på besøk hos familievenner i Noreg, 45 prosent seier at dei skal på hyttetur i Noreg, medan 43 prosent svarer at dei skal bu på hotell/campingplass i Noreg.

Sjølv om mange planlegg noregstur, er reiselivsbransjen her til lands langt ifrå friskmeldt etter 15 månader med koronatørke, ifølgje leiar Astrid Bergmål i Virke reiseliv.

– Det har vore ekstremt krevjande og er framleis kjempevanskeleg, særleg for den delen av norsk reiseliv som lever av internasjonale turistar. Sjølv om fleire har drive omstilling og retta seg mot den norske marknaden, er det ikkje tvil om at dei treng å komme i gang med gjester òg frå utlandet denne sommaren, seier Bergmål til NTB.

– Må halde ut

Ho seier at medlemsbedriftene som sel reiser i Noreg, melder om ein bra sommar i fellesferien, med godt med norske turistar. Men at hausten kan bli tung når dei utanlandske turistane ikkje kjem.

– No handlar alt for desse bedriftene om å halde ut i 2021, sånn at dei kan vere med på oppturen i 2022. Vi veit at den dagen kjem når pilene peikar oppover igjen. Vi har jo gått og håpa og trudd at denne dagen ville komme lenge før, men det har teke ufatteleg lang tid, seier ho.

I Flåm står Aurland-ordføraren klar til å ta imot nordmenn flest etter at kongeskipet har forlate bygda og drege utover Sognefjorden mot Hyllestad tysdag.

Den siste tida har vore krevjande for næringslivet i turistkommunen.

– Vi har vanlegvis internasjonale gjester året rundt. Når dei ikkje kjem, merkar vi det momentant, seier han.

– Bra belegg

No ser han framover mot lysare tider.

– Det blir sannsynlegvis ein sommar med bra belegg med norske turistar. Så ser eg til mi store glede at dei er i ferd med mjuke opp karantenereglane for fullvaksinerte, seier han.

Her er resten av svara på kvar dei sommarferierande planlegg å vere i ferien, ifølgje Virkes reiselivsundersøking:

Vestland 30 prosent

Viken 30 prosent

Vestfold og Telemark 21 prosent

Trøndelag 20 prosents

Oslo 20 prosent

Innlandet 20 prosent

Agder 19 prosent

Nordland 17 prosent.

Møre og Romsdal 17 prosent

Rogaland 15 prosent.

Troms og Finnmark 14 prosent

Svalbard 1 prosent

Veit ikkje, 20 prosent.

