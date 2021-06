No kan ein bestille time for Janssen-vurdering

innenriks

Regjeringa har vedteke at Janssen-vaksinen frå Johnson & Johnson skal tilbydast utanfor koronavaksinasjonsprogrammet.

Det er fastsett strenge kriterium for kven som kan be om å få vaksinen og derfor må den som ønskjer å ta Janssen-vaksinen bli vurdert av lege først. Blant kriteria er mellom anna nødvendig reise til eit land med høg smitte, alvorleg psykisk liding, eller fare for liv som følgje av langvarig isolasjon.

Regjeringas avgjerd om å gjere vaksinen tilgjengeleg har møtt motstand og kritikk frå fleire hald. Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har tilrådd å ikkje tillate vaksinen, og Legeforeininga rår mot bruk av han. Også fleire private helseføretak har vedteke å ikkje tilby slik vaksinasjon.

Måndag opplyste Folkehelseinstituttet at det var kommen inn bestilling på 1.590 dosar av vaksinen. Totalt har instituttet over 200.000 dosar på lager.

