Kongeparet endeleg på tur igjen: – Deileg

– Vi gjorde jo ikkje nokon sånne reiser i fjor, men no er det litt betre. Så då kan vi tillate oss å reise litt rundt og faktisk be folk om å ikkje møte opp, og det er sjeldan, sa kong Harald då han og dronninga møtte pressa i Flåm tysdag ettermiddag.

Det er den første offisielle noregsturen til kongeparet etter at pandemien starta, og på spørsmål om korleis det kjennest var kongen tydeleg:

– Herleg, svarte han.

Langs ruta i Flåm var det ikkje lagt opp til nokon folkefest, slik det vanlegvis er når kongeparet kjem på besøk. Bygda var relativt tom, men både på kaien ved framkomsten og langs vegen stod nokre skuleklassar og barnehagebarn.

– Veldig hyggjeleg. Og imponerande å sjå korleis ein har løyst oppgåva her med å la barn stå i små kohortar bortover. For det skal jo ikkje vere forsamlingar. Så det verkar veldig fint løyst, seier dronning Sonja.

– Kjedeleg

Nokon møte med menneske har kongeparet naturlegvis lagt opp til på turen, men langt færre enn vanleg.

– Det er sjølvsagt kjedeleg. Men vi skjønner jo at det er heilt nødvendig. Alternativet var å ikkje reise i det heile, seier han til NTB.

Tredagarsturen på Vestlandet starta med eit besøk på Fretheim turisthotell og Ægir bryggjeri tysdag. Flåm lener seg vanlegvis tungt på turisme, og næringa har slite kraftig under pandemien.

– Eg skjønner jo at dei har hatt problem når turistane blir borte. Dei er jo veldig avhengige av cruisebåtane. Så eg skjønar jo at det har vore problematisk.

Ein lang maraton

Hovudtemaet for turen er korleis folk og lokalsamfunn har handtert pandemien. På turisthotellet fekk dei kongelege snakke med fleire representantar for turistnæringa.

– Vi vil jo veldig gjerne høyre litt korleis dei har takla denne situasjonen som er så vanskeleg. Det er for å få kunnskap om korleis ein eigentleg har opplevd situasjonen vi har vore i 15 månader, seier dronninga.

Kongen trekker fram uvissa som noko av det som vore vanskelegast med koronasituasjonen.

– Det har vore ein lang maraton utan at vi veit når det er slutt. Det er vel det som har tært mest på folk, at dei ikkje veit kor lenge dette varer. Hadde det vore eit halvt år, hadde det sjølvsagt vore trist å miste sommarsesongen i fjor, men då hadde vi visst at det var over. Men vi veit jo ikkje når det er over. Og det er det verste, seier han.

