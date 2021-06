Havforskarane vil kutte maksimalt i torskekvoten

innenriks

Det internasjonale rådet for havforsking, ICES, tilrår at kvoten for neste år for skrei, eller nordøstatlantisk torsk, blir sett ned med 20 prosent til 708.480 tonn.

Utan reglar i kvotesamarbeidet med Russland som forhindrar større endringar enn 20 prosent frå år til år, ville rådet frå ICES vore å redusere kvoten med 40 prosent.

Torskebestanden i Barentshavet er den økonomisk mest utbytterike i norsk sone og blir forvalta saman med Russland. Bestanden er generelt på veg ned etter fleire år med veldig høge nivå.

-Nedgangen kjem av i hovudsak to ting. Ein metoderevisjon som førte til at eldre fisk vart redusert. Samtidig viste tokta i haust og vinter at mengda fisk er mindre enn det vi trudde, seier Bjarte Bogstad som er norsk ICES-representant og bestandsansvarleg for torsk i Havforskingsinstituttet.

(©NPK)