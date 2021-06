Det nye Mjøssjukehuset skal liggje i Moelv

innenriks

Kvar det nye Mjøssjukehuset skal liggje har vore eit stridstema i mange år. Tysdag kom helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) med fasiten: Det nye sjukehuset skal byggjast i Moelv, som ligg i Ringsaker kommune. Det vart bestemt på eit føretaksmøte i Helse sør-aust tysdag.

Høie har tidlegare understreka at det ikkje er nokon tvil om at eit nytt sjukehus skal byggjast ved Mjøsbrua, men han har òg sagt at det er opp til Helse sør-aust å definere kvar det er.

I mai i år gjekk eit delt styre i Helse sør-aust inn for eit nytt hovudsjukehus i Moelv. Året før konkluderte ei prosjektgruppe nedsett av helseføretaket med at sjukehuset bør plasserast i Brumunddal. I 2017 vedtok Sjukehuset Innlandet at dei ønsket sjukehuset plassert ved Mjøsbrua.

