Avisa Oslo: Raymond Johansen kjem til å stille kabinettsspørsmål til bystyret

innenriks

Dermed kan heile byrådet samla gå av viss fleirtalet held oppe sitt syn, får Avisa Oslo stadfesta frå informert hald i Oslo Ap.

Det blir understreka overfor avisa at det er under føresetnad av at saka ikkje endrar seg før bystyremøtet.

Også Aftenposten, NRK og Dagbladet erfarer at Johansen kjem til å stille kabinettsspørsmål onsdag.

Det skjer etter at Raudt tysdag varsla at partiet støtter mistillitsforslaget mot Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Mistillitsforslaget har dermed fleirtal i bystyret.

Avisa Oslo skriv at ein i Arbeidarpartiet ikkje er overraska over sjølve konklusjonen om at Raudt støttar mistillitsforslaget mot Berg, men at ein er overraska over grunngivinga.

Gruppeleiar Eivor Evenrud for Raudt i Oslo bystyre har grunngitt mistilliten med at Raudt meiner Berg har brote opplysningsplikta til dei folkevalde ved ikkje å informere om kostnadssprekken for Oslos nye vassforsyningsanlegg så tidleg som mogleg.