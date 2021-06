Studie knyter lågt omega-3 til høgare risiko for psykose

innenriks

Funna frå forskinga kan tyde på at omega-3-feittsyrer, som vi kan få i oss frå fisk, planteoljer, nøtter, frø og kjernar, potensielt har ein førebyggjande effekt på å utvikle psykose.

Norsk ekspertise finn studien interessant, men seier til NTB at den opnar for fleire spørsmål enn den gir svar.

Forskarar frå Irlands største medisinske fakultet, ved Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI), har leidd studien som er publisert i Translational Psychiatry og omtalt i Medical Xpress.

Meir enn 3.800 personar fødde på 1990-talet er vurderte for psykosar, depresjon og generalisert angst, først då dei var 17 år og deretter ved ein alder av 24 år.

Sjekka feittsyrebalanse

Ved begge høve vart det samla inn blodprøver. Forskarane målte nivået av omega-6-feittsyrer, som litt grovt sagt er skulda for å auke betennelse i kroppen, og omega-3 feittsyrer, som generelt reduserer betennelse. Begge typane feittsyrer har livsnødvendige funksjonar i kroppen.

Kva som er ein riktig balanse mellom desse to, og i kva grad den er viktig for helsa til mennesket, har lenge vore eit heitt tema i ernæringsdebatten.

Då testpersonane var 17 år, var det lite som tydde på nokon samanheng mellom nivået av dei ulike feittsyrene i blodet og den mentale helsa.

Då dei var 24 år, var det likevel ei endring. 24-åringane med psykose, depresjon og generell angstliding hadde uforholdsmessig høge nivå av omega-6 i blodet samanlikna med dei som ikkje hadde desse lidingane.

Forskarane fann òg ein annan mogleg samanheng. Dei som hadde eit høgare nivå av omega-3-feittsyra DHA i blodet då dei var 17 år, hadde 56 prosent lågare risiko for å ha psykose ved testen sju år seinare.

Studien seier ikkje noko om årsaksforhold, han påpeikar berre samanhengen. Det blir ikkje foreslått at diagnosen til dømes kan ha påverka blodnivåa, eller at feittsyrene i seg sjølv kan har ført til lidinga.

Betyr det noko?

Funna i studien er vekta for andre faktorar, som kjønn, kroppsmasseindeks (BMI), røyking og sosioøkonomisk status, og resultata står seg.

Forskarane understrekar at studien bør gjerast igjen.

– Viss funna er dei same, vil desse resultata tyde på at auka inntak av omega-3-gjennom kosten i ungdommen, til dømes gjennom feit fisk som makrell, kan førebyggje at nokon utviklar psykose tidleg i tjueåra, seier professor David Cotter, seniorforfattar på studien og professor i molekylærpsykiatri ved RCSI.

Han meiner at resultata òg bringar på banen spørsmålet om det er ein samanheng mellom utvikling av psykiske lidingar og høgt inntak av omega-6 feittsyrer, som vanlegvis finst mest i vegetabilske oljer.

Doktorgradsstipendiat i ernæring ved universitet i Oslo, Erik Arnesen, forskar mellom anna på feittsyrer i maten.

– For meg reiser denne studien fleire spørsmål enn svar, men det er eigentleg eit godt teikn. Spørsmål bidreg til meir diskusjon og kanskje til nye hypotesar, seier Arnesen.

Han saknar mellom anna meir spesifikk informasjon om kosthaldet til testpersonane, kva omega-3 og omega-6-feittsyrer dei vart testa for, og ei oppfølging vidare.

Omega-6-diskusjonen

Arnesen seier det lenge har vore stor interesse for kva betydning omega-3 og -6 kan ha, førebyggjande og heilande, på hjerne og mental helse. Medan vi får i oss nok omega-6, må dei fleste trø til litt for å få opp nivået på omega-3. Det har òg vore ein til tider heit debatt rundt om ein bør kutte ned på omega-6.

– Vi i Noreg har eit inntak og eit forhold mellom desse to som er ganske nært opp mot det optimale i kosthaldet vårt. Å senke omega-6-innhald i kosten har ikkje vist seg å gi mindre betennelse. Det er berre ein hypotese, seier Arnesen.

Han seier eit balansert kosthald, ikkje eit einsidig, er svært viktig, særleg når det gjeld val av feitt.

– Ein skal ikkje ete for mykje av noko. Det blir ikkje tilrådd for mykje omega-6. Så sjølv om planteolje er betre enn meierismør, skal vi ikkje overdrive inntak av margarin og oljar.

(©NPK)