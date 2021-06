Stadig færre adopsjonar frå utlandet

innenriks

I alt vart det gjennomført 243 adopsjonar i Noreg i fjor, noko som er 90 færre enn i 2019. Det viser nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

46 av adopsjonane var utanlandsadopsjonar – ein nedgang på 48 samanlikna med året før.

Årsakene er mellom anna at land som tidlegare har frigitt barn til internasjonal adopsjon, no kan ta hand om desse barna sjølv, ifølgje SSB.

I fjor kan òg innreiserestriksjonar i samband koronapandemien ha spelt ei rolle for talet på utanlandsadopsjonar.

Flest barn vart adopterte frå Colombia (13) i fjor, medan Filippinane var land nummer to med seks adopsjonar.

Kina har tidlegare toppa lista over land som Noreg adopterer frå. Dei siste åra har det likevel ikkje vore nokon adopsjonar derfrå, ei heller i fjor. Nedgangen er ein del av ein global trend, ifølgje SSB, som seier at dette har samansette årsaker.

– Mellom anna gjer auka levestandard og lågare dødelegheit at det blir færre barn tilgjengeleg for adopsjon. I tillegg er det politiske og juridiske vedtak i fleire land som har medført restriksjonar for internasjonal adopsjon, heiter det.

I 2020 vart òg 152 personar adopterte av steforeldre, medan 36 vart adopterte av fosterforeldre. I tillegg er det ni i kategorien «andre adopsjonar».

