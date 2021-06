Solberg om gjenopning: – Vi ligg godt i rute

innenriks

– Vi ligg godt i rute, seier Solberg til NTB.

Ho fortel at regjeringa no er i gang med å omarbeide dei faglege tilrådingane for neste trinn i gjenopningsplanen.

Men i sum ser situasjonen positiv ut.

– Vi ligg godt an på smittetala. Vi ligg godt an på innleggingar.

Solberg tek likevel atterhald om at det kan dryge meir med ei gjenopning av grensene, både på grunn av faren for spreiing av deltavarianten og på grunn av forseinkingar i vaksinasjonen.

– Vi held på å diskutere desse spørsmåla no, seier ho.

