Situasjonen avklart etter jordskred i Kåfjord

innenriks

Sektorstyresmaktene, Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), politiet, Statens vegvesen og kommunen vurderte situasjonen på eit møte måndag klokka 12.

– Det vart vedteke at evakuering ikkje blir sett i verk. Politiet, NVE og kommunen har synfare området. Det er delt bilete og film frå området i møtet. Vêrutsiktene ser ut til å vere bra framover, med lite nedbør og rundt 10 grader. Situasjonen blir sett på som avklart per no, skriv kommunen i ei pressemelding.

Det byrja å rase frå Nordnesfjellet i helga, og måndag kom det større mengder vatn og jord. Den kommunale vegen er delvis skyld bort, og skredmassane gjekk ut over det eine køyrefeltet på E6, som er delvis framkommeleg, skriv Nordlys.

Ifølgje NRK vart ni bebuarar i fire hus evakuerte måndag formiddag, før den vidare skredfaren var vurdert.

– Vi tilrådde dei ramma å finne ein annan stad å bu. Men tilbakemeldingane no er at det er trygt. Og det er sjølvsagt gode nyheiter. Vi vil halde eit lite auge med området framover. Det har vore mykje vatn og høge temperaturar den siste tida, seier ordførar Bernt Lyngstad i Kåfjord til Nordlys.

NVE og Statens vegvesen planlegg i samråd med kommunen tiltak for å sikre tilkomst til bustader og planlegging av nytt bekkeløp for å definere ny vassveg.

Indre Nordnes er ifølgje NVE eit ustabilt fjellparti som ligg på austsida av Lyngenfjorden i Kåfjord kommune. Det ligg langs same fjellside som dei ustabile fjellpartia Jettan og Midtre Nordnes.

(©NPK)