Også Høgre støttar mistillit mot Lan Marie Berg

– Vi kjem til å støtte mistillit, med mindre det dukkar opp ny informasjon om at byråden har overhalde informasjonsplikta før eller under møtet i Finansutvalget tysdag klokka 15, seier Rygg til avisa.

Tidlegare måndag vart det kjent at Venstres bystyregruppe støttar mistillitsforslaget.

Det skal røystast over mistillitsforslaget som vart stilt av Framstegspartiet onsdag. Det kom i kjølvatnet av at det vart kjent at den nye reservevassforsyninga i Oslo blir 5,2 milliardar kroner dyrare enn planlagt.

Også Senterpartiet, KrF og støttepartiet til byrådet Raudt skal diskutere om dei har tillit til byråden måndag kveld. Frå før er det klart at Frp, Folkeaksjonen Nei til meir bompengar, Venstre og no altså Høgre støttar mistillitsforslaget.

Av dei 59 medlemmene i bystyret stiller no parti med til saman 25 representantar seg bak mistillitsforslaget.

