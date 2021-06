Ingen renteauke no – alle ser mot september

innenriks

Sentralbanken kjem til å halde renta uendra òg på rentemøtet onsdag. Det er konklusjonen til dei fleste økonomar som har ytra seg om temaet. Dei har blikket stivt festa på møtet til rentekomiteen i september og dei fleste av dei set pengane sine på at det første steget mot eit normalt rentenivå kjem då.

Dei økonomiske forholda i dag viser tydelege teikn til normalisering, noko som kjem til å medføre ei revidert rentebane under rentemøtet torsdag, meiner Nordea Markets.

– Noregs Bank har uttalt at det er passande å starte normaliseringa av rentenivået når den ser slike teikn. Vi trur derfor Noregs Bank vil sende klare signal om ein første renteauke i september og heve rentebanen, heiter det i analysen økonomane til banken har skrive i forkant av rentemøtet onsdag.

Styringsrenta har vore null sidan 7. mai i fjor. Rentekomiteen til Noregs Bank har komme til at styringsrenta skal haldast i ro til det er klare teikn til at forholda i økonomien normaliserer seg. Når avgjerda blir offentleggjord torsdag, kjem Noregs Bank òg med Pengepolitisk rapport med nye prognosar for renteutviklinga framover.

Auke også i desember

Den nye rentebanen vil ikkje berre vise at den første renteauken med veldig høgt sannsyn kjem i september, den kjem òg til å indikere med nokså høgt sannsyn at det andre rentehoppet kjem allereie i desember, spår sjeføkonom Kjetil Olsen og analytikarane Dane Cekov og Lars Mouland.

Dei poengterer at:

* Den registrerte arbeidsløysa har sokke som ein stein sidan mai og er markant lågare enn Noregs Bank har lagt til grunn.

* Bedriftene i Regionalt nettverk ventar høgare aktivitet, investeringar og sysselsetjing i alle sektorar.

* Tenestesektoren synest å vere i full fart tilbake til normalen.

I tillegg er oljeprisen høgare enn Noregs Bank venta, medan kronekursen er svakare enn den høge oljeprisen skulle bety, ifølgje Nordea Markets.

Trur på ny auke

– Ny informasjon underbyggjer at renteauken blir flytta noko fram, samanlikna med Noregs Banks prognose i mars. Vi trur den nye rentebanen kan indikere ein auke i september, men med ei moglegheit for at rentene blir haldne uendra til desember, skriv sjeføkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i førehandsanalysen sin.

Han trur sentralbanken vil vege behovet for raskt å avvikle stimuli når økonomien er godt i ferd med å friskne til, opp mot oppfatninga til banken av om bedrifter og hushald er i stand til handtere høgare rentenivå.

– Det er dessutan ein risiko for eit tilbakeslag til hausten, skriv Aamdal.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank vektlegg dei positive utsiktene bedriftene som er med i Noregs Banks regionale nettverk, gir uttrykk for. Han viser til at omtrent alle data har vore sterkare enn sentralbanken føresette etter mars, og derfor er han temmeleg sikker på signal om renteheving i september, ifølgje Finansavisen.

Raskare vekst enn venta

Rekonvalesensen i fastlandsøkonomien går raskare enn Noregs Bank har venta, meiner Handelsbanken. Sjeføkonom Kari Due-Andresen påpeikar at året starta svakare enn venta, men utover våren og forsommaren har veksten i bruttonasjonalprodukt for alvor skote fart.

– Vidare antydar dei vekevise arbeidsløysetala at det står betre til i arbeidsmarknaden enn Noregs Bank hadde føresett, med ei registrert arbeidsløyse som er lågare enn sentralbanken hadde venta, skriv ho.

– Etter vår meining kjem Noregs Bank mest sannsynleg til å bli den første vestlegen sentralbanken til å stramme inn pengepolitikken i kjølvatnet av pandemien, konkluderer Due-Andresen.

