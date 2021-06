Frp om Nasjonal transportplan: – Berre tomme løfte

innenriks

Når ein ny Nasjonal transportplan (NTP) blir vedteken i Stortinget måndag, vil Frp at det blir sett av pengar til ei rekkje konkrete samferdselsprosjekt

– Utan forpliktande vedtak i Stortinget om å setje av pengar og antyde når prosjekta skal startast opp, blir Nasjonal transportplan berre tomme løfte frå dei andre partia, seier Bård Hoksrud, transportpolitisk talsperson i Framstegspartiet.

Punkterer ideen

Men det punkterer heile ideen om å vedta ein heilskapleg transportplan, poengterer Hareide.

– Regjeringa har fått fleirtal for alt vi har foreslått i NTP. Så har Frp fremja forslag om ei rekkje – eg vil seie urealistiske – enkeltprosjekt, men ingen av desse vil det blir fleirtal for i dag, konstaterer han.

– Vi har lagt fram ein ambisiøs og realistisk NTP som vil definere samferdselspolitikken i åra framover, seier Hareide.

Transportplanen vil gjelde frå 2022 til 2033. Totalt har NTP ei ramme på drygt 1.200 milliardar kroner, og 123 milliardar er bompengar. Planen er den sjette i rekkja som Stortinget vedtek.

Regjeringa prøvde først å få til ein avtale med Frp, som i utgangspunktet kravde ein betrakteleg budsjettauke på 400 milliardar kroner, men det ville ingen av dei andre partia vere med på.

372 tilleggsforslag

Ved sida av sjølve transportplanen skal dei folkevalde stemme over ei svært lang rekkje tilleggsforslag, i alt 372.

Av desse er heile 104 av forslaga sett fram av MDGs einslege svale på Stortinget, Per Espen Stoknes. MDG ønskjer seg i utgangspunktet ein heilt ny NTP der klima- og naturmål og vern av matjord blir overordna føringar for all transportplanlegging.

Raudt har 38 tilleggsforslag, medan Senterpartiet står bak 34.

