Fleire innvandrarar fullfører studieførebuande på normert tid

innenriks

63,4 prosent av alle innvandrarar som starta på eit studieførebuande utdanningsprogram i 2014, fullførte den vidaregåande utdanninga si på normert tid, viser nye tal frå Statistisk sentralbyrås (SSB) statistikk Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Auken er på 2,5 prosentpoeng samanlikna med kullet før.

68 prosent av innvandrarkvinnene som byrja på studieførebuande i 2014, fullførte på normert tid, medan for menn er delen 58,6 prosent.

Samanlikna med 2011-kullet er dette ein auke på 10,8 prosentpoeng for menn og 4,8 prosentpoeng for kvinner. Også i resten av befolkninga er det no betydeleg fleire som fullfører på normert tid enn tidlegare.

Samtidig er fullføringsgrada på yrkesfag framleis låg blant innvandrarar, med 27 prosent for menn og 37,9 prosent for kvinner.

For yrkesfag og studieførebuande samla fullfører 45,2 prosent av innvandrarane på normert tid. For menn er fullføringsgrada 39,4 prosent, medan ho for kvinner er 51,8 prosent.

(©NPK)