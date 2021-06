Firebarnsmor dømd for å ha mishandla familien

innenriks

I den 50 sider lange dommen blir det trekt fram fleire døme på korleis kvinna har utøvd fysisk og psykisk vald mot andre familiemedlemmer.

Retten meiner at mishandlinga av fleire av dei var grov.

Måndag vart den 52 år gamle kvinna dømd til fem år og seks månaders fengsel i Sør-Rogaland tingrett for mishandling i nære relasjonar. Ho blir òg dømd for fleire brot på besøksforbodet ho fekk då saka mot henne vart kjend, skriv Stavanger Aftenblad.

Sjølv meiner tiltalte at skuldingane er overdrivne og at ho er utsett for eit komplott.

I dommen blir forklaringa til tiltalte omtalt som ein «bortforklaring».

Retten finn det bevist at tiltalte både slo, klypte, klora, tok kvelartak og lugga. Ingen av dei fornærma slapp unna, men retten kjem til at valden, både den fysiske og den psykiske, var meir alvorleg mot enkelte av barna.

Rettssaka gjekk over seks dagar og 15 vitne vart førte.

Forsvararen til tiltalte, advokat Alexander Schimmelpfennig Nygaard, seier til Aftenbladet at det førebels ikkje er avgjort om dommen vil bli anka.

