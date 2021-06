innenriks

Det er i eit intervju med Morgenbladet at Aavitsland fortel om den nye jobben.

– Dette er ei satsing der ein skal forske på pandemiar og pandemiberedskap på ein tverrfagleg måte, seier Aavitsland, som legg til at dette er noko han gleder seg skikkeleg til.

Aavitsland er tilsette som overlege ved FHI og har vorte eit kjent fjes under pandemien, kanskje særleg etter at han tvitra setninga «Det var den pandemien» for ei dryg veke sidan.

