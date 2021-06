Avhøyr i drapssak i Sandefjord held fram måndag

innenriks

– Vi legg til grunn at avhøyret vil halde fram i løpet av ganske kort tid med ein annan tolk, planen er at avhøyret held fram i formiddag. Avhøyret på søndag måtte avbrytast på grunn av misforståingar mellom tolken og den sikta, seier advokat Jon Anders Hasle som forsvarer mannen i 20-åra, til NTB.

Dei innleiande avhøyra av dei to mennene som begge er sikta for drap eller medverknad til drap på ein 19-åring natt til søndag, vart avbrotne søndag kveld.

Forklart seg om rolle

– Han har forklart seg om kva rolle han har i saka, men eg kan ikkje gå nærare inn på forklaringa og korleis han stiller seg til siktinga enno, seier Hasle.

Også den andre sikta er villig til å forklare seg, seier forsvararen til mannen, advokat Søren Hellenes.

– Avhøyret held i dag fram, truleg midt på dagen. Vi hadde ein prat i går og det vart byrja på eit avhøyr, men ulike problem og sidan det vart seint, så vart avhøyret avbrote. Førebels er det altfor tidleg å seie noko om korleis han knyter seg til hendinga og korleis han stiller seg til siktinga, seier Hellenes.

Det blir truleg lagt opp til at politiet vil framstille dei to sikta for varetektsfengsling tysdag.

Stikkskadar

Då politiet kom til adressa i Runarveien rett over klokka 4 natt til søndag, fann dei 19-åringen med det som verka som stikkskadar.

– Innleiingsvis vart ikkje skadane vurderte som livstruande, men blodtapet som følgje av stikkskadane førte til at mannen dessverre døydde på sjukehuset, opplyste politiadvokat Pernille Nordendal i Søraust politidistrikt til NTB.

Politiet skal ha møtt til saman fem personar på staden, og dei bestemte seg for å arrestere to av dei. Opphavleg var dei sikta for grov kroppsskade, men siktingane vart skjerpa til drap eller medverknad til drap etter at 19-åringen døydde av skadane.

– Ikkje tilfeldig offer

Dei to sikta er av utanlandsk opphav og ikkje norske statsborgarar, men relasjonane mellom dei involverte er tilsynelatande uklar så tidleg i etterforskinga. Dei har begge lovleg opphald i Noreg og er busette i Sandefjord.

– Slik det verkar for oss, var ikkje avdøde eit tilfeldig offer. Men førebels har vi ikkje så mange detaljar rundt relasjonane. Dette er noko av kjem til å konsentrere den vidare etterforskinga rundt, sa Nordendal.

(©NPK)