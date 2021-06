Noregs oljepolitikk får internasjonal kritikk

innenriks

Olje- og energiminister Tina Bru (H) kalla fredag inn til ein pressekonferanse der ho gjorde det klart at Noreg vil halde fram med å leite etter olje. Det vekkjer reaksjonar.

– Norske styresmakter og industrien kan ikkje ignorere vitskapen, seier Sandrine Dixson-Decleve, president i tankesmia Romaklubben.

– Vi ser til Noreg for leiarskap og ambisjonar i energiskiftet, ikkje sjølvtilfredsheit og tilbakesteg, skriv tankesmia i ei fråsegn.

Også Verdsnaturfondet er kritisk. WWFs klima- og energisjef, Manuel Pulgar-Vidal, seier at Noreg ved å ta parti med oljebransjen kan bli ståande igjen med havarerte ressursar.

– Noregs avgjerd vil auke risikoen for at verda når eit kritisk vippepunkt for klimaet, som kan få øydeleggjande verknader på naturen som vi er avhengige av, seier han.

Ifølgje USAs energibyrå er Noreg den 14. største oljeprodusenten i verda, og den 8. største gassprodusenten.

