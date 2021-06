Mann innelåst i sin eigen bil i fleire timar

innenriks

Politiet melder at mannen hadde låst seg inn bak i sin eigen bil ved Bjørnfjell aust for Narvik.

Operasjonsleiar Lars Halvorsen seier til VG at mannen i 30-åra skal ha lagt seg til å sove i bilen sin, men vakna til at han var låst inne i bagasjerommet. Mannen ringde politiet då det byrja å bli lite luft igjen i bilen.

– Han snakka dårleg engelsk. Etter kvart skjønte vi at han var innelåst, men ikkje kvar han var. Han gav inntrykk av at han hadde lite luft og følte seg dårleg. Då fekk vi ringt opp finsk politi og sett opp ein telefonkonferanse, forklarer Halvorsen.

Etter å ha lokalisert mannen vart Heimevernets grensepatrulje sendt ut og fekk låst ut mannen, som vart letta og glad for å kunne puste i frisk luft igjen. Politiet er usikre på korleis mannen låste seg inne.

– Ein teori er at mannen har gått fri for straum med bilnøkkelen sånn at han ikkje kunne opne bilen, seier Halvorsen til VG.

