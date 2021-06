Mæland: Framleis nødvendig med omfattande innreisekontroll for alle

innenriks

Fredag ettermiddag treng ikkje lenger fullvaksinerte og personar som har gjennomgått koronasjukdom dei siste seks månadene, å vere i innreisekarantene etter å ha vore i utlandet.

Ved framkomst Noreg må dei likevel ha fylt ut eit innreiseskjema, dei må kunne framvise eit norsk koronasertifikat som viser at dei oppfyller kriteria for å få fritak frå innreisekarantene, og dei må testast for koronavirus.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) meiner alt dette framleis er nødvendig for alle som skal komme inn i Noreg.

Tungvint, men nødvendig

– Vi må unngå importsmitte og ei potensiell ny nedstenging som ein konsekvens av auka reiseaktivitet, som vi såg i samband med jul og nyttår, seier Mæland til NTB.

– Det handlar rett og slett om at vi må vite kven som kjem, og om ein skal i karantene eller ikkje. Dette er tungvint for oss alle, og vi skal ikkje ha dette systemet lenger enn nødvendig. Men no er det framleis nødvendig, seier ho vidare.

Torsdag gjekk beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet ut og sa at dei er bekymra for at endringane i innreisereglane vil føre til fleire reisande og auka køar ved grenseovergangane.

I dialog med politiet

Justisministeren seier at regjeringa dagleg er i dialog med Politidirektoratet om grenseoppdraget, og at dei veit at det er krevjande å handtere stadige endringar i regelverket.

– Då er det viktig for meg å seie at dei som jobbar på grensa, jobbar så godt dei kan i ein krevjande situasjon, og at vi alle må vise tolmod med politi, toll, vektarar eller kommunetilsette på grensa. Dei gjer ein kjempeinnsats til det beste for oss alle, seier Mæland.

Ho minner om at Utanriksdepartementet framleis tilrår å unngå alle reiser som ikkje er strengt nødvendige, og at folk må vere førebudd på kø. Det vil òg bli mindre kø dersom alle har all dokumentasjon tilgjengeleg og klar for kontroll.

– Er det planar om å bemanne opp grensestasjonane som følgje av endringane i innreisekarantenereglane?

– Ja. I samband med koronautbrotet i fjor gav vi politiet løyve til å tilsetje 400 polititenestepersonar som førebels skal nyttast på grenseoppdraget. Førre veke foreslo vi i tillegg å gi ei ekstra enkeltløyving til politiet slik at dei kan tilsetje 100 ekstra politiutdanna no, svarer statsråden.

