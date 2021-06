Listhaug: Dette er gjenopningskaos

innenriks

– Viss det som no blir referert i media stemmer, er det fullstendig kaos. Dette er ingen gjenopningsplan. Dette er gjenopningskaos. Heilt openbert burde det vore planlagt betre for gjenopning enn dette, seier Listhaug.

Ho meiner at regjeringa lenge har visst at Noreg skal opne opp igjen, og burde planlagt betre og sett inn fleire folk.

Fredag klokka 15 byrjar politiet å kontrollere koronasertifikat på grensa. Regjeringa endrar samtidig karantenereglane slik at dei som kan dokumentere at dei er fullvaksinerte eller har vore koronasjuke det siste halvåret, slepp innreisekarantene.

Dette opnar for at rundt 1,3 millionar nordmenn kan reise utanlands utan å måtte gå i karantene ved heimkomst til Noreg. Både politiet og Avinor åtvarar mot kø.

I kritikken sin av regjeringa trekkjer Listhaug òg fram tekniske problem med koronasertifikata, fare for sprengd testkapasitet i grensekommunane, kø på Helsedirektoratets informasjonstelefon, og at ho meiner at regjeringa må sikre at koronasertifikatet er tilgjengeleg for alle, også ikkje-digitale eldre.

– Dette er ikkje haldbart og sterkt kritikkverdig. Eldreombodet påpeikar at dette er diskriminerande, og vi forventar at regjeringa ryddar opp, og at eldre får rørslefridommen sin vareteken.

