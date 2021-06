Erna Solberg seier nei til globalt Nato

innenriks

Måndag møtest stats- og regjeringssjefane i dei 30 medlemslanda i Nato til toppmøte i Brussel.

Der skal dei stake ut kursen for alliansen fram mot 2030.

I forkant av toppmøtet har Nato-sjef Jens Stoltenberg teke til orde for «eit meir globalt utsyn» i alliansen. Det er ei tenking statsminister Erna Solberg (H) åtvarar mot å trekkje for langt.

– Vi må ha evne til å diskutere konsekvensane av endringar i tryggingslandskapet, også utanfor kjerneområdet vårt. Men det vi har vore tydelege på, er at dette ikkje skal bety eit meir globalt Nato, seier Solberg i eit intervju med NTB før toppmøtet.

– Ei global forståing av tryggingssituasjonen betyr ikkje at Nato skal bli meir globalt, seier ho.

Fryktar fiendebilete

Solbergs frykt er at Nato skal bli eit internasjonalt symbol på ein vestleg kamp mot ulike religionar eller ideologiar.

– Det vi har vore opptekne av, er at viss vi skal ha operasjonar ute, så må vi tenkje nøye igjennom korleis Nato gir meirverdi, og korleis vi får sett Nato inn i ein slik kontekst at det ikkje blir Nato mot den muslimske verda eller Vesten mot islam, seier ho.

Solberg påpeikar at det av den grunnen har vore viktig for Nato å ha mange partnarland med seg i Afghanistan. Samtidig har Nato hatt ei meir tilbaketrekt rolle i koalisjonen for å kjempe mot ekstremistgruppa IS i Irak og Syria.

Solberg minner om at Nato primært er ein forsvarsallianse. Ikkje eit verdspoliti.

– Vi må sørgje for at vi ikkje blir ein fiende for store delar av verda ved at Nato-flagget blir brukt for mykje, åtvarar ho.

Nye partnarar

Noko av det Stoltenberg har teke til orde for, er tettare samarbeid med «likesinna» partnarar. Ifølgje han bør det opprettast eit globalt fellesskap av demokrati.

På ønskelista til generalsekretæren står samarbeid med land som Australia, Japan, New Zealand, Sør-Korea og på sikt òg Brasil og India.

Samtidig blir Kina eit viktigare og viktigare spørsmål for Nato – men då som ei utfordring alliansen er nøydd til å stelle seg meir aktivt til. Dette ligg an til å bli eit sentralt punkt på toppmøtet.

Solberg meiner for sin del at det er viktig å halde oppe eit skilje mellom Nato som politisk organ og Nato som militært organ.

– Det å ha debatt om dei store tryggingsutfordringane betyr ikkje at Nato alltid er svaret på desse utfordringane militært sett, seier ho.

– Men Nato er ein god arena for å konsultere og koordinere.

Sjokkutspel frå Macron

Solberg minner òg om at diskusjonane som no går føre seg, i stor grad er ein reaksjon på utspelet frå Frankrikes president Emmanuel Macron i 2019 om at alliansen er i ferd med å bli hjernedød.

Macrons utspel kom den gong som eit uttrykk for frustrasjon over amerikansk åleinegang og mangel på samordning og konsultasjon med allierte under president Donald Trump. Men her trur Solberg situasjonen vil bli annleis med Joe Biden som president.

– Men vi må tore å snakke om krevjande tryggingspolitiske utfordringar utan nødvendigvis å tenkje at det skal vere Nato som handterer dei, fastslår ho.

