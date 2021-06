Eldreombodet meiner koronasertifikatet diskriminerer ikkje-digitale

innenriks

– Det er diskriminerande. Styresmaktene verkar digitalt fartsblinde, og ikkje-digitale blir taparane, seier eldreombod Bente Lund Jacobsen.

I ei pressemelding trekkjer ho fram at helsenoreg.no viser ikkje-digitale innbyggjarar til å opprette ei fullmakt for å kunne be andre skaffe sertifikatet for seg.

Vidare står det at «Det jobbes med en løsning for en utskriftsversjon for deg som ikke bruker mobil, PC eller nettbrett, men denne er ikke klar ennå».

Ifølgje ei undersøking frå Kompetanse Noreg er 480.000 personar over 60 år ikkje-digitale.

– Styresmaktene gjer urett mot ei stor gruppe. Det seier seg sjølv at også ikkje-digitale no kan ha behov for å reise og delta på aktivitetar, seier Jacobsen.

Ho meiner at ikkje-digitale må få eit brev om at dei kan få papirversjonen av sertifikatet tilsendt i posten eller utlevert hos fastlegen.

(©NPK)