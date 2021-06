Trygg Trafikk: To ferske stortingsvedtak kan auke ulykkesrisikoen på vegane

innenriks

– Desse to tinga vil gjere det veldig krevjande å nå nullvisjonen. Dette er ikkje bra trafikktryggleikspolitikk, seier Miriam Kvanvik i Trygg Trafikk til NTB.

Stortinget vedtok nullvisjonen om at ingen skal omkomme eller bli hardt skadde i trafikken, i 2001. Men denne våren har dei folkevalde fatta to ulike vedtak som, ifølgje Trygg Trafikk, kan undergrave visjonen:

* I mai, då rusreforma vart behandla, vedtok Stortinget å be regjeringa gå gjennom praksisen med å ta frå folk med rusproblem førarkortet – sjølv om dei ikkje har vorte tekne for å køyre i ruspåverka tilstand. I dag er ikkje helsekrava til førarretten oppfylt ved gjenteken bruk av rusmiddel, og legane har meldeplikt.

* I februar stemde eit knapt fleirtal frå Ap, Frp og SV for eit SV-forslag om å skrote kravet om helseattest for bilførarar som har fylt 80 år. I mai vart det vedteke at dette seinast skal skje frå 1. august.

Ikkje greidd ut

Dermed blir vedtaket gjennomført utan at verken konsekvensane eller alternative ordningar har vorte greidde ut. Det har ført til skarpe reaksjonar frå både Trygg Trafikk og organisasjonane Nasjonalforeningen for folkehelsen, Legeforeininga, Optikerforbundet, Personskadeforbundet og MA – Rusfri Trafikk.

Førre veke sende dei seks organisasjonane ein felles uttale til Stortinget der dei åtvarar om at vedtaket mest sannsynleg vil føre til fleire trafikkulykker og tap av liv og helse.

– Vi er spesielt kritiske til prosessen og tidsfristen, som vi meiner er uansvarleg og uforsvarleg, seier Kvanvik.

Ho påpeikar at prosessen heller ikkje er i tråd med utgreiingsinstruksen.

– Det er utruleg viktig å greie ut konsekvensane. Vi ønskjer ikkje farlege sjåførar på vegane, seier ho, men understrekar at det skal vere helsa, ikkje alder, som skal vere avgjerande for førarretten.

Fryktar fleire døde

Organisasjonane fryktar no at sikringsnettet for å fange opp til dømes demente bilførarar, som kan vere ein fare for seg sjølve og andre i trafikken, forsvinn.

– Det er gode grunnar til å tru at tiltaket med helseattest har hatt ein førebyggjande effekt på trafikktryggleiken. Vi fryktar ein situasjon der det blir fleire eldre i befolkninga, og at dei med kognitiv svikt og andre helseutfordringar som påverkar køyreevna, ikkje blir fanga opp, seier Kvanvik, som viser til at eldre over 80 er blant dei med høgast ulykkesrisiko.

– Når vi mistar dette tiltaket, vil risikoen auke, og tryggleiken blir vesentleg svekt, meiner Kvanvik.

Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet jobbar, etter det NTB kjenner til, no med å få på plass eit alternativ til helseattest for eldre.

Men kva dette blir, og om dei rekk det innan 1. august, er uvisst.

Rusrisiko

Når det gjeld rusproblem og førarrett, er det litt uklart kva stortingsvedtaket inneber, ifølgje Trygg Trafikk.

– No skal vi ikkje forskotere den vidare prosessen, men intensjonen er å styrkje rettane til rusmisbrukarane, noko som kolliderer med kravet frå samfunn og medtrafikantar om vern mot farlege bilførarar, påpeikar Kvanvik.

– Rus er ein av dei største risikoane i trafikken og ei viktig årsak til rundt 25 prosent av alle dødsulykker, påpeikar ho.

(©NPK)