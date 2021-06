Tre nye smittetilfelle i Trondheim

innenriks

Alle er kjende nærkontaktar og har eit mildt sjukdomsforløp, opplyser Trondheim kommune.

Det vart gjennomført 1.161 testar i Trondheim torsdag.

Kommunen ber alle som var på frukostbuffé på Scandic Nidelven mellom klokka 8 og 8.30 laurdag om å vere obs på symptom og teste seg så snart som mogleg.

Ifølgje Adresseavisen blir seks pasientar no behandla for covid-19 ved St. Olavs hospital. To av pasientane er innlagde ved intensivavdelinga og blir behandla med respirator.

Formannskapet i kommunen skal fatte vedtak om koronatiltaka torsdag. Planen var at dette skulle gjerast tysdag, men avgjerda vart utsett då dei ønskte oppdaterte smittetal nokre dagar til for å sjå om smitten er på veg ned.

