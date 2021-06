Talsmann: Norske IS-kvinner blir ikkje utviste frå Syria

innenriks

Det var ein representant for det nordsyriske sjølvstyret i Skandinavia som uttalte til Aftenposten at norske statsborgarar skal utvisast.

Opplysninga var torsdag ukjend for det norske Utanriksdepartementet, og ein talsmann for sjølvstyret i Nord-Syria seier til NRK at det ikkje stemmer at norske IS-kvinner skal utvisast.

Kamel Akef er talsperson for sjølvstyret i nordaust Syria. Han avviser at det er planar om å utvise norske IS-kvinner.

Ukjend for UD

Bakgrunnen for avvisinga er denne uttalen frå Shiyar Ali, som ifølgje Aftenposten er representant i Skandinavia for sjølvstyret i Nord-Syria.

– Vi har vedteke å utvise norske statsborgarar som vi ikkje kan straffeforfølgje på grunn av mangel på tilstrekkeleg bevis for at dei har gjort seg skuldige i kriminalitet i Syria.

Det norske Utanriksdepartementet (UD) opplyser på si side at dei ikkje har vore i kontakt med sjølvstyret i området.

– Utanriksdepartementet har ikkje høyrt noko tilsvarande frå den sjølverklærte autonome administrasjonen i det nordaustlege Syria om at norske borgarar skal utvisast frå Syria, skreiv pressetalsperson Siri R. Svendsen i UD i ein e-post til NTB torsdag.

Sverige varsla

Onsdag vart det klart at styresmaktene i Sverige hadde vorte orienterte om avgjerda frå sjølvstyret. Dei har fått beskjed om at IS-mistenkte svenske kvinner vil bli utviste i løpet av hausten. Ifølgje svensk UD dreier det truleg om rundt 20 kvinner og rundt 30 barn. Kvinnene er i dag internerte i al-Hol-leiren og al-Roj-leiren nord i Syria, der dei blir vakta av kurdiske styrkar.

Det er i desse dagar fire norske kvinner med fire norske barn i interneringsleirane Roj og Al-Hol i Syria. Barna er mellom fire og seks år gamle. To av desse har nyleg bede UD om hjelp.

Blant dei er Aisha Shazadi Kausar. 29-åringen reiste til Syria i august 2014, busette seg i eit område kontrollert av Den islamske staten (IS), og ho vart den andre kona til islamisten Bastian Vasquez.

Nyleg vart ei 30 år gammal kvinne som vart henta heim frå Syria med dei to barna sine i januar i fjor, dømd til fengsel i tre og eit halvt år for deltakinga si i IS. Også ho var gift med Vasquez. Ho anka dommen på staden.