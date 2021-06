Smittetalet held seg lågt i Drammen – tre nye registrert smitta

innenriks

– For første gong sidan byrjinga av mars er vi no nede i under 100 nye smittetilfelle i den førre tovekersperioden, seier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Det er totalt påvist 94 nye smittetilfelle dei siste 14 dagane. 66 av dei var dei første sju dagane av tovekersperioden. Dei siste sju dagane er det påvist 28 nye smittetilfelle.

– Risikoen for smitte er rett nok ikkje borte. Det er framleis nokre smittetilfelle som blir påvist kvar dag, men eit så lågt smittetrykk gjer kvardagen tryggare for oss alle saman, og det er relativt enkelt å halde god oversikt over alle smittetilfella, seier Sagberg.

