Region Vest-Sverige: – Norske turistar er djupt sakna

Vest-Sverige er eit populær feriemål for nordmenn, og i 2019 stod nordmenn for over 1,2 millionar gjestedøgn inkludert campingturistane, opplyser Turistrådet Vest-Sverige i ei pressemelding.

I koronaåret 2020 gjekk gjestedøgna tilbake med 84 prosent, og for campingdøgna isolert sett var tilbakegangen på 91 prosent.

Administrerande direktør Fredrik Lindén i Turistrådet Vest-Sverige er no glad for at norske styresmakter ser på moglegheita for karantenefri grensepassering for alle koronavaksinerte frå juli.

– At pandemien har forhindra nordmenn frå å feriere i regionen utgjer sjølvsagt ei stor utfordring for den lokale turistnæringa. Norske turistar er djupt sakna, og vi håpar no på ein snarleg, men forsvarleg opning av grensa, seier Lindén.

