Over 15.000 har rapportert om biverknader etter koronavaksinasjon

1.373 behandla saker blir klassifiserte som alvorlege, opplyser Legemiddelverket. Visse hendingar, slik som avsviming og sjukehusinnleggingar, blir alltid vurderte som alvorlege.

Fleirtalet av meldingane gjeld vanlege og venta biverknader, som til dømes smerter på stikkstaden, hovudverk og generell uvelkjensle med feber.

Legemiddelverket melder òg om nokre tilfelle av såkalla «covid-arm», altså forseinka lokalreaksjon i vaksinasjonsarmen, noko som vanlegvis oppstår fem til ti dagar etter vaksinasjon.

Forandringane går over av seg sjølve etter fire–fem dagar, skriv Legemiddelverket. Reaksjonen er vanlegare med Moderna-vaksinen enn Pfizer-vaksinen.

Av dei behandla meldingane er det meldt om 179 dødsfall i etterkant av vaksinasjon. Åtte dødsfall gjeld personar under 60 år, medan dei fleste gjeld eldre pleietrengande sjukeheimsbebuarar. I fleire av desse meldingane har meldaren oppgitt at dei ikkje mistenkjer at dødsfallet har samanheng med vaksinen.

