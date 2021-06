Nortura vil ha fleire umelde besøk av Mattilsynet

innenriks

Slakterigiganten sa berre for nokre dagar sidan at dei var gode på å fange opp dyrevelferdsbrot, men no er tonen ein litt annan, melder NRK.

– At det er ei kontrollstyresmakt er viktig for oss i næringa, så vi kan avdekkje og sørgje for god dyrevelferd i bransjen. Vi ber om at Mattilsynet kjem oftare, og ofte umeldt. Vi meiner det er ein styrke viss Mattilsynet ser oss i korta, seier styreleiar Trine Hasvang Vaag i Nortura.

NRK fortalde førre veke om aktivistar som har teke seg ulovleg inn i fjøs over heile landet og avdekt brot på dyrevelferda. Bileta dei har teke, viser mellom anna grisar med opne sår, grisar som står for tett i skit og sørpe, og grisar utan hale. No ber Nortura om hjelp til å rydde opp i grisefjøsane.

– Vi vil at tilsynet skal førast av styresmaktene, ikkje av aktivistar som bryt seg inn i fjøsa. Mattilsynet kan komme på umelde tilsyn, det er ikkje noko problem, seier Vaag.

Administrerande direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet seier krevjande saker tek opp mykje av tida deira:

– Det er saker der vi står i eit dilemma, der vi på den eine sida vil bidra til at bonden tek vare på dyra sine og sikrar god dyrevelferd, og på den andre sida, viss vi bruker dei strengaste verkemidla, kan ta frå bonden livsgrunnlaget, og då er det viktig at vi er nøye og samtidig tolmodige nok.

Nortura har etter NRK-bileta vedteke å gå gjennom rutinane sine for dyrevelferd på nytt. Samtidig krev dei at Mattilsynets ressursar blir styrkte.

